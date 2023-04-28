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Холопов Анатолий Павлович

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

31.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: Холопов Павел Григорьевич

Мать: Холопова Раиса Ивановна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.02.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и законная жена его Лариса Иванова, православные. Восприемники: села Великого крестьянин Василий Григорьев Холопов и крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
31.12.1941
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