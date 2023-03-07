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Кощеев Федор Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Кощеев Трофим Фалелеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кощеев Авдей Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Матвей Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Марфа Фомина

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
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