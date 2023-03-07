Кощеев Федор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Кощеев Трофим Фалелеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Кощеева Марфа Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Марфа Фомина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765