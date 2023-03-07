Кощеева (Кутергина) Марфа Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Кутергина) Марфа Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кощеев Авдей Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Федор Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
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