Кощеева (Кутергина) Марфа Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Кощеев Федор Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765