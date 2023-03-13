Серковъ Борисъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Борисъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Серковъ Алексей

Мать: Серкова Дарья

Смерть
1761
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