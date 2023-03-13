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Серковъ Борисъ
Серковъ Борисъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739
Дата смерти
1761
Пол
Мужской
Отец
Серковъ Алексей
1696 г.р.
Мать
Серкова Дарья
1695 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Серковъ Алексей
Мать:
Серкова Дарья
Смерть
1761
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