Крепиш (Коршунова) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1873
Дочь: Крепиш Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич
Рождение ребёнка
29.01.1875
Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич
Рождение ребёнка
16.05.1880
Дочь: Яковлева Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич
Смерть
Неизвестно