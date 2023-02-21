Крепиш (Коршунова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепиш (Коршунова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Муж: Крепиш Евгений Юльевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1873

Дочь: Крепиш Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич

Рождение ребёнка
29.01.1875

Сын: Крепиш Лёв Евгеньевич

Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич

Рождение ребёнка
16.05.1880

Дочь: Яковлева Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Крепиш Евгений Юльевич

Смерть
Неизвестно
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