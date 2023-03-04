Синцов Никифор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Никифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Синцов Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Чикишева Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Бздюлёва Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мамаева Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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