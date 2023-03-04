Синцов Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Синцов Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Чикишева Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Бздюлёва Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мамаева Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764