Петричев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петричев Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1994

Дочь: Петричева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Петричева Светлана Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1996

Дочь: Петричева Яна Юрьевна

Мать ребёнка: Петричева Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петричева Светлана Петровна

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