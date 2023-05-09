Петричев Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1994
Дочь: Петричева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Петричева Светлана Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1996
Дочь: Петричева Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Петричева Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно