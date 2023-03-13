Акулинушкина Кутянина (Демидова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина Кутянина (Демидова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Демидовъ Егоръ

Мать: Демидова Пелагея

Рождение ребёнка
30.09.1821

Дочь: Карташова Устинья

Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кутянинъ Александръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Акулинушкинъ Никита

Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Полубоярова Пелагея

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулинушкинъ Никита

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