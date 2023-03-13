Акулинушкина Кутянина (Демидова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Демидовъ Егоръ
Мать: Демидова Пелагея
Рождение ребёнка
30.09.1821
Дочь: Карташова Устинья
Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кутянинъ Александръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Акулинушкинъ Никита
Отец ребёнка: Кутянинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Полубоярова Пелагея
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акулинушкинъ Никита