Мельков Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1893
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелькова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелькова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева
Бракосочетание
30.01.1913
Смерть
Около 1939
46 лет, воспаление легких