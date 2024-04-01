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Мельков Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1893

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1893

Отец: Мельков Михаил Матвеев

Мать: Мелькова 1, Пиголева 2 Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мелькова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мелькова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Степан Иванович

Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Павел Иванович

Мать ребёнка: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Мелькова (Гладилова) Екатерина Николаева

Смерть
Около 1939
46 лет, воспаление легких

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