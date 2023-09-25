Лабутина (Дербышева) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1989
Дочь: Лабутина (лабутина) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Лабутин Андрей Геннадьевич