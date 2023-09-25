Лабутина (Дербышева) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабутина (Дербышева) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабутин Андрей Геннадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1989

Дочь: Лабутина (лабутина) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Лабутин Андрей Геннадьевич

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