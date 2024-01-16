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Дедюрин Малафей Иванович

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

Около 1650

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Дедюрин Иван Афанасьевич

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Дедюрин Василий Малафеевич

Мать ребёнка: ?

д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1668

Сын: Дедюрин Семён Малафеевич

Мать ребёнка: ?

д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1676

Сын: Дедюрин Никита Малафеевич

Мать ребёнка: ?

д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1678

Сын: Дедюрин Данил Малафеевич

Мать ребёнка: ?

д. Гаева Тобольского уезда
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