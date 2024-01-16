Дедюрин Малафей Иванович
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рожденияОколо 1650
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Дедюрин Иван Афанасьевич
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Дедюрин Василий Малафеевич
Мать ребёнка: ?
д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: ?
д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1676
Сын: Дедюрин Никита Малафеевич
Мать ребёнка: ?
д. Гаева Тобольского уезда
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: ?
д. Гаева Тобольского уезда