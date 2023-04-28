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Безпалов Петр Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1842

Отец: Безпалов Георгий Иванович

Мать: Безпалова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Софья Петровна

Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Безпалов Павел Петрович

Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Анастасия Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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