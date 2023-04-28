Безпалов Петр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1842
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
10.03.1887
Мать ребёнка: Безпалова Анастасия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно