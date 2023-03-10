Синьковская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Синьковский Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Синьковский Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1715

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Синьковский Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синьковский Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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