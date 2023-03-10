Синьковская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Синьковский Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Синьковский Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1715
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Синьковский Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Синьковский Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Синьковский Яков Спиридонович
Смерть
Неизвестно