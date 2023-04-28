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Чупик Антон Кондратьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1860

Отец: Чупик Кондрат Гаврилович

Мать: Чупик Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чупик Стефан Антонович

Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
30.06.1893

Дочь: Дахновская Агриппина Антоновна

Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупик Ефросинья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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