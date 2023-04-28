Чупик Антон Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1860
Отец: Чупик Кондрат Гаврилович
Мать: Чупик Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
30.06.1893
Дочь: Дахновская Агриппина Антоновна
Мать ребёнка: Чупик Ефросинья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно