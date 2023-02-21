Калегина Екатерина Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калегина Екатерина Мануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Щитова Васса Федотовна

Отец ребёнка: Калегин Федот

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Коробейникова Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Калегин Федот

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Отец ребёнка: Калегин Федот

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Калегин Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калегин Федот

Смерть
Неизвестно
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