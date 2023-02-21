Калегина Екатерина Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Щитова Васса Федотовна
Отец ребёнка: Калегин Федот
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Коробейникова Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Калегин Федот
Рождение ребёнка
19.09.1902
Сын: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович
Отец ребёнка: Калегин Федот
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Калегин Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калегин Федот
Смерть
Неизвестно