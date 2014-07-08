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Шалавин Дмитрий Романович
Шалавин Дмитрий Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2014
Пол
Мужской
Отец
Роман
Мать
Шалавина Валентина Андреевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2014
Отец:
Роман
Мать:
Шалавина Валентина Андреевна
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