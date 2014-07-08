Шалавин Дмитрий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалавин Дмитрий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2014

Отец: Роман

Мать: Шалавина Валентина Андреевна

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