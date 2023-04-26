Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Деомидова
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Диомидова
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Параскева Диомидова
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодосия Диомидова
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Диомидова
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иосиф Демидов
Отец ребёнка: Диомид Диомидов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1851