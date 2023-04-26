Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Деомидова

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Диомидова

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева Диомидова

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодосия Диомидова

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Диомидова

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иосиф Демидов

Отец ребёнка: Диомид Диомидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1851
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