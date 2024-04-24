Семанова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1896 ст.
Дата смерти03.08.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896 ст.
№ 27 о рождении 22 ноября 1896 года дочери Екатерины у военнослужителя из крестьян деревни Кривоносовской Федора Васильевича Семанова и законной жены его Евдокии Федоровны, оба православного вероиспов... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
03.08.1901 ст.
Причина смерти: от родимца | № 27 о смерти 3 августа 1901 года у запасного солдата из крестьян деревни Кривоносовской Феодора Васильевича Семанова дочери младенца Екатерины, 5 лет, «от родимца». Погре... Показать все