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Семанова Екатерина Федоровна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.11.1896 ст.

Дата смерти

03.08.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896 ст.

Отец: Семанов Федор Васильевич

Мать: Семанова (Пермиловская) Евдокия Федоровна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 27 о рождении 22 ноября 1896 года дочери Екатерины у военнослужителя из крестьян деревни Кривоносовской Федора Васильевича Семанова и законной жены его Евдокии Федоровны, оба православного вероиспов... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1897
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
03.08.1901 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | № 27 о смерти 3 августа 1901 года у запасного солдата из крестьян деревни Кривоносовской Феодора Васильевича Семанова дочери младенца Екатерины, 5 лет, «от родимца». Погре... Показать все

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