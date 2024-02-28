Бут Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Анисия Федоровна

Бут Анисия Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Цымбалюк Пелагея Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Бут Пантелеймон Исаакович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Трубачева Агафия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Бут Пантелеймон Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Пантелеймон Исаакович

Смерть
27.01.1888
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close