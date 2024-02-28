Бут Анисия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти27.01.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Цымбалюк Пелагея Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Бут Пантелеймон Исаакович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Трубачева Агафия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Бут Пантелеймон Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1888
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно