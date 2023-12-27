Керженцев Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керженцев Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1910

Жена: Керженцева Макрина Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно
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