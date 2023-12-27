Керженцев Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно