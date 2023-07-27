Казанбаев Миргалим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанбаев Миргалим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гасиярова Файруза Миргалимовна

Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанбаева Алина Миргалимовна

Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Роза Миргалимовна

Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилязетдинова Илхамия Миргалимовна

Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Илдахия Миргалимовна

Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанбаева Жамгия Локмановна

Смерть
Неизвестно
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