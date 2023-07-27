Казанбаев Миргалим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гасиярова Файруза Миргалимовна
Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанбаева Алина Миргалимовна
Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Роза Миргалимовна
Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилязетдинова Илхамия Миргалимовна
Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Илдахия Миргалимовна
Мать ребёнка: Казанбаева Жамгия Локмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно