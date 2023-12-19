Новых Зина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новых Зина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1948

Дочь: Еланцева Новых Людмила Афонасевна

Отец ребёнка: Новых Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новых Николай Афонасьевич

Отец ребёнка: Новых Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новых Николай Афонасьевич

Отец ребёнка: Новых Афонасий

Смерть
Неизвестно
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