Кошин Федосей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.
Дочь: Кошина Ирина Федосеевна
Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.03.1904 ст.
Сын: Кошин Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно