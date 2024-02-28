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Кошин Федосей Васильевич

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошин Василий Филимонович

Мать: Кошина Мария Александровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.

Дочь: Кошина Ирина Федосеевна

Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1904 ст.

Сын: Кошин Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Кошин Фёдор Федосеевич

Мать ребёнка: Кошина Прасковья Алексеевна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошина Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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