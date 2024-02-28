Астекалов Емельян Малахович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Астекалов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Астекалова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астекалова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно