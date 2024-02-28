Астекалов Емельян Малахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астекалов Емельян Малахович

Место рождения

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Астекалов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Астекалова Анна Герасимовна

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астекалова Анна Герасимовна

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астекалова Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
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