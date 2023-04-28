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Гук Иван Лазаревич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

23.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гук Лазарь Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1895

Жена: Гук Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Гук Василий Иванович

Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Гук Иван Иванович

Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
14.02.1911

Сын: Гук Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
11.02.1917

Сын: Гук Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.1922
Причина смерти: голод
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