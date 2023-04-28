Гук Иван Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти23.03.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гук Лазарь Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1895
Жена: Гук Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
23.01.1899
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
28.02.1903
Сын: Гук Василий Иванович
Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
24.06.1908
Сын: Гук Иван Иванович
Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
14.02.1911
Сын: Гук Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
11.02.1917
Сын: Гук Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Гук Ксения Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.1922
Причина смерти: голод