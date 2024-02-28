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Попов Кондрат Филиппов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1890

Отец: Попов Филипп Александров

Мать: Попова Марфа Изотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.06.1910

Жена: Ирина Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Попов Василий Кондратов

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Марфа Кондратова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Дочь: Александра Кондратова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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