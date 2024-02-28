Попов Кондрат Филиппов
Место рождения
Дата рождения08.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1890
Отец: Попов Филипп Александров
Мать: Попова Марфа Изотова
Бракосочетание
30.06.1910
Жена: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
12.04.1911
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Марфа Кондратова
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
06.05.1917
Дочь: Александра Кондратова
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Смерть
Неизвестно