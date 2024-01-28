Окатова (Лукина) Александра Максимовна
Место рожденияд. Хайбутовская, Лохотская волость
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хайбутовская, Лохотская волость
Бракосочетание
07.?.1851
д. Лохта, Тарногский район, Вологодская область
КАУ ВО «ГАВО» | Ф. 496. Оп. 16. Д. 132. Л. 2078об.-2079. | <p>«7 февраля 1851 г. крестьянин деревни Дубровской Лохотской волости Яков Петров Окатов, 23-х лет, венчался с крестьянской дочерью деревни Х... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1853
Сын: Окатов Иван (Иоан) Яковлевич
Отец ребёнка: Окатов Яков (Иаков) Петрович
д. Дубровская, Лохотская волость, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
07.11.1854
Отец ребёнка: Окатов Яков (Иаков) Петрович
д. Дубровская, Лохотская волость, Вологодской губернии
Упоминание
Неизвестно
КАУ ВО «ГАВО» | Ф. 496. Оп. 16. Д. 132. Л. 2078об.-2079. | «7 февраля 1851 г. крестьянин деревни Дубровской Лохотской волости Яков Петров Окатов, 23-х лет, венчался с крестьянской дочерью деревни Хайб... Показать все
Смерть
Неизвестно