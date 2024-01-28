Окатова (Лукина) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окатова (Лукина) Александра Максимовна

Место рождения

д. Хайбутовская, Лохотская волость

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хайбутовская, Лохотская волость
Бракосочетание
07.?.1851

Муж: Окатов Яков (Иаков) Петрович

д. Лохта, Тарногский район, Вологодская область
КАУ ВО «ГАВО» | Ф. 496. Оп. 16. Д. 132. Л. 2078об.-2079. | <p>«7 февраля 1851 г. крестьянин деревни Дубровской Лохотской волости Яков Петров Окатов, 23-х лет, венчался с крестьянской дочерью деревни Х... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1853

Сын: Окатов Иван (Иоан) Яковлевич

Отец ребёнка: Окатов Яков (Иаков) Петрович

д. Дубровская, Лохотская волость, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
07.11.1854

Сын: Окатов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Окатов Яков (Иаков) Петрович

д. Дубровская, Лохотская волость, Вологодской губернии
Упоминание
Неизвестно
КАУ ВО «ГАВО» | Ф. 496. Оп. 16. Д. 132. Л. 2078об.-2079. | «7 февраля 1851 г. крестьянин деревни Дубровской Лохотской волости Яков Петров Окатов, 23-х лет, венчался с крестьянской дочерью деревни Хайб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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