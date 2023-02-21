Тимофеева Матрена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Матрена Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1921

Дата смерти

11.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1952

Дочь: Василькова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Степанович

Смерть
11.11.1993
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