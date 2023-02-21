Тимофеева Матрена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1921
Дата смерти11.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1952
Дочь: Василькова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Степанович
Смерть
11.11.1993