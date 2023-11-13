Антипина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1784

Сын: Антипин Ефим Никитич

Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович

Рождение ребёнка
01.01.1791

Сын: Антипин Калина Никитич

Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1792

Сын: Антипин Никита Никитич

Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Никита Владимирович

Смерть
Неизвестно
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