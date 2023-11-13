Антипина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1784
Сын: Антипин Ефим Никитич
Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович
Рождение ребёнка
01.01.1791
Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1792
Отец ребёнка: Антипин Никита Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно