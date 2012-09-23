Семенова-Тямейкина Маргарита Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.?
Дата смерти23.09.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.?
Отец: Тямейкин Федор
Мать: Тямейкина Марфа
Рождение ребёнка
25.11.1959
Сын: Семенов Валериан Федорович
Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Сусанна Федоровна
Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Альбина Федоровна
Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич
Смерть
23.09.2012