Семенова-Тямейкина Маргарита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова-Тямейкина Маргарита Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.?

Дата смерти

23.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.?

Отец: Тямейкин Федор

Мать: Тямейкина Марфа

Рождение ребёнка
25.11.1959

Сын: Семенов Валериан Федорович

Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Борис Федорович

Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Сусанна Федоровна

Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Альбина Федоровна

Отец ребёнка: Семенов Федор Васильевич

Смерть
23.09.2012
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