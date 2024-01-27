Miller Charles
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marion
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marion
Развод
1960
Жена: Marion
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marion