Miller Charles — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Miller Charles

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marion

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marion

Развод
1960

Жена: Marion

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marion

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