Колосова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ульяния Ефимовна

Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Ефимий Прокопьевич

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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