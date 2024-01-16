Колосова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ульяния Ефимовна
Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Колосов Ефимий Прокопьевич
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно