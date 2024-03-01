Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: София Сергеевна

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аграфена Сергеевна

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Серегин Гаврила Сергеевич

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Серегин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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