Акулина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: София Сергеевна
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аграфена Сергеевна
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Серегин Гаврила Сергеевич
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Серегин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Серегин Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно