Schneider Barbara Elisabeth
Место рождения
Дата рождения?.10.1776
Дата смерти21.04.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1798
Отец ребёнка: Freund Bernhard
Philippsfeld
Бракосочетание
До 1798
Муж: Freund Bernhard
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Freund Bernhard
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Freund Johann Jacob
Отец ребёнка: Freund Bernhard
Смерть
21.04.1843