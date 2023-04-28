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Schneider Barbara Elisabeth

Место рождения

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

?.10.1776

Дата смерти

21.04.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.05.1798

Сын: Freund Johann Heinrich

Отец ребёнка: Freund Bernhard

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Philippsfeld
Бракосочетание
До 1798

Муж: Freund Bernhard

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Freund Johann Christian

Отец ребёнка: Freund Bernhard

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Freund Johann Jacob

Отец ребёнка: Freund Bernhard

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.04.1843
Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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