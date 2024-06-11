Марфичева Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.09.1912 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Марфичева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Марфичев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Марфичева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Марфичев Михаил Яковлевич
Место жительства
С 1960 по 1983
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1983
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область