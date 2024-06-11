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Марфичева Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

10.09.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гора, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфичев Михаил Яковлевич

Крещение
14.09.1912 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Марфичева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Марфичев Михаил Яковлевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Марфичева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Марфичев Михаил Яковлевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Место жительства
С 1960 по 1983
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1983
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

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