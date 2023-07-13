Дмитрюкова Наталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1931
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Фаина Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрюков Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрюков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрюков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей
Смерть
Неизвестно