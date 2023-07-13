Дмитрюкова Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Наталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1931

Сын: Дмитрюков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Фаина Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрюков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрюков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрюков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Андрей

Смерть
Неизвестно