Долгих Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих Яков Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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