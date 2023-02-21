Долгих Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгих Яков Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область