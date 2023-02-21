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(Шумакова) Ирина Владимировна
(Шумакова) Ирина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шумаков Владимир
Около 1950 г.р.
Мать
Лариса Ивановна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шумаков Владимир
Мать:
Лариса Ивановна
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