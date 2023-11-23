Борис Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Борис Федорович (1761 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. В 1785 году определен в пономаря к церкви села Кондакова Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети: Татьяна (1784-?), замуже... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Борисова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно