Борис Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Борис Федорович (1761 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. В 1785 году определен в пономаря к церкви села Кондакова Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети: Татьяна (1784-?), замуже... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Борисова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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