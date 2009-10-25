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(Андреева) Александра Сергеевна
(Андреева) Александра Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2009
Пол
Женский
Отец
Андреев Сергей Николаевич
1977 г.р.
Мать
Андреева (Куприянова) Анастасия Викторовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2009
Отец:
Андреев Сергей Николаевич
Мать:
Андреева Анастасия Викторовна
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