Шаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садовая (Шарова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шарова (Васина) Лилия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарова (Васина) Лилия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022