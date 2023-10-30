Шаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садовая (Шарова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шарова (Васина) Лилия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шарова (Васина) Лилия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова (Васина) Лилия Петровна

Смерть
2022

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