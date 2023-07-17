Васильев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Леонид Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрюмина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Савельевна
Смерть
Неизвестно