Васильев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Михаил Федорович

Васильев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Леонид Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрюмина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Савельевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.