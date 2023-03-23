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Иванова (Попова) Валентина Григорьевна
Иванова (Попова) Валентина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1937
Пол
Женский
Отец
Попов Григорий Григорьевич
1910 г.р.
Мать
Попова (Пушнина) Евдокия Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937
Отец:
Попов Григорий Григорьевич
Мать:
Попова Евдокия Ильинична
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