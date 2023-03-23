Иванова (Попова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Попова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937

Отец: Попов Григорий Григорьевич

Мать: Попова Евдокия Ильинична

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