Дюбко (Комоедова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюбко (Комоедова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.01.1885 ст.

Дата смерти

01.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1885 ст.

Отец: Комоедов Матвей Михайлович

Мать: Комоедова Александра Терентьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.

Сын: Дюбко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дюбко Григорий Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбко Григорий Ермолаевич

Смерть
01.06.1972
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область