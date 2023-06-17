Дюбко (Комоедова) Татьяна Матвеевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.01.1885 ст.
Дата смерти01.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1885 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.
Сын: Дюбко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дюбко Григорий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1972