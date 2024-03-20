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Вейденбаум Федор Васильевич

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

04.04.1835

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1835

Отец: Weidenbaum Gotthard Wilhelm

Мать: Вейденбаум Надежда Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
Неизвестно
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Дерптской гимназии старший учитель коллежский ассесор Карл Иванов и умершего учителя Верровского уездного училища титулярного советника жена вдова Праскева Петрова Бейер
Смерть
До 1845
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