Вейденбаум Федор Васильевич
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения04.04.1835
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1835
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
Неизвестно
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Дерптской гимназии старший учитель коллежский ассесор Карл Иванов и умершего учителя Верровского уездного училища титулярного советника жена вдова Праскева Петрова Бейер
Смерть
До 1845