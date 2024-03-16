Фон Рейтерн (Метцю-Фон-Данненштерн) Екатерина-Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Сын: Фон Рейтерн Гисбрехт Иоаннович
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн
Рождение ребёнка
1713
Сын: Фон Рейтерн Герман
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн
Рождение ребёнка
1718
Сын: Фон Рейтерн Иоанн
Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фон Рейтерн Иоанн
Смерть
1719