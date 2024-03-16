Фон Рейтерн (Метцю-Фон-Данненштерн) Екатерина-Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн (Метцю-Фон-Данненштерн) Екатерина-Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1666 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Фон Рейтерн Гисбрехт Иоаннович

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн

Рождение ребёнка
1713

Сын: Фон Рейтерн Герман

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн

Рождение ребёнка
1718

Сын: Фон Рейтерн Иоанн

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Иоанн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Рейтерн Иоанн

Смерть
1719
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