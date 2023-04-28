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Дегтярев Макар Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дегтярев Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1870

Жена: Дегтярева Ксения Епифановна

Рождение ребёнка
07.07.1875

Дочь: Ткаченко Ольга Макаровна

Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Дегтярев Аким Макарович

Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна

Рождение ребёнка
03.01.1884

Сын: Дегтярев Иван Макарович

Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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