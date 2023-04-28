Дегтярев Макар Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дегтярев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1870
Рождение ребёнка
07.07.1875
Дочь: Ткаченко Ольга Макаровна
Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна
Рождение ребёнка
08.09.1881
Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна
Рождение ребёнка
03.01.1884
Мать ребёнка: Дегтярева Ксения Епифановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно