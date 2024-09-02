Назаров Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Никифор Флорович
Мать: Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Васса Федоровна
Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Назаров Григорий Федорович
Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно