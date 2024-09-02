Назаров Федор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Федор Никифорович

Назаров Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Никифор Флорович

Мать: Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Васса Федоровна

Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Назаров Григорий Федорович

Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Назаров Анисим Федорович

Мать ребёнка: Назарова Елена Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.