(Овчинникова) Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Николай
Мать: Овчинникова Зоя
Рождение ребёнка
09.02.1983
Сын: Дрягин Сергей
Отец ребёнка: Дрягин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусов Евгений
Отец ребёнка: Чусов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чусов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрягин Анатолий