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(Овчинникова) Наталья

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Николай

Мать: Овчинникова Зоя

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1983

Сын: Дрягин Сергей

Отец ребёнка: Дрягин Анатолий

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусов Евгений

Отец ребёнка: Чусов Михаил

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чусов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрягин Анатолий