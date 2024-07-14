Феодосия Михайлова Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930
Отец: Петров Михаил
Мать: Евграфова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1962
Сын: Виноградов Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович
Смерть
Неизвестно