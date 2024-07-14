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Феодосия Михайлова Михайловна

Место рождения

Отаева, Яниково-Шоркисринская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

13.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930

Отец: Петров Михаил

Мать: Евграфова Евдокия

Отаева, Яниково-Шоркисринская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Василий Романович

Рождение ребёнка
01.09.1962

Сын: Виноградов Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий Романович

Отаева, Яниково-Шоркисринская волость, Цивильский уезд
Смерть
Неизвестно

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